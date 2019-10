La Lorientaise habille de rose les rues du centre-ville

Lorient, France

"Ça me fait vraiment quelque chose de voir tout ce monde là, ça me réchauffe à l'intérieur", avoue Odile, venue courir avec ses amis. La place de l'hôtel de ville à Lorient est non pas noire mais rose de monde. 11 000 femmes sont venues courir pour la 11e édition de la Lorientaise, la course en faveur de la recherche contre le cancer du sein.

La Lorientaise © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Parmi les coureuses, toutes ont une histoire à raconter à propos d'une sœur, une mère, une collègue, une amie. "Ma belle-fille est décédée à 40 ans d'un cancer du sein", explique Jacqueline. "Moi, c'est ma maman mais elle a été guérie", souffle Marcelle. "On est toutes touchées dans notre entourage, on se doit d'être là", affirme Sylvie. Dans la bouche de toutes ces femmes : "courir aujourd'hui, c'est presque un devoir pour toutes celles qui sont parties".

La boucle de 6 kilomètres - exclusivement féminine - a été parcourue en courant ou en marchant, ponctuée de supporters masculins, coiffés de perruques roses ou bien de bagadous venus encourager les sportives. L'année dernière, près de 72 000 euros de dons avaient été collectés pour la ligue de recherche contre le cancer du Morbihan.