Mathieu Pardell est le directuer de l'ars lozere : "On est plus bas que les autres départements, mais on n’est vraiment pas bas"

Alors que le département de la Lozère a le taux d'incidence le plus bas de la région Occitanie, les départements limitrophes voient leurs taux exploser. Le taux d'incidence du département de l'Hérault est bien supérieur et dépasse les 400 aujourd'hui, ce qui est synonyme d'une circulation virale dans la région assez forte. De quoi inquiéter Mathieu Pardell, directeur de l'ARS Lozère : "non, il n'y a pas de raison d'être rassuré. On est plus bas que les autres départements, mais on n’est vraiment pas bas. On n'est pas en dessous des 50, par exemple, en dessous du seuil de vigilance. Le virus est vraiment là. Il circule fortement sur le territoire et pas uniquement comme ça a pu être le cas il y a un mois sur une école élémentaire un peu isolée à Marvejols. Mais là, c'est plutôt tout le département qui est touché et toutes les catégories d'âge d'ailleurs".

Mathieu Pardell, directeur de l'ARS Lozère Copier

Il y a un mois, la Lozère était le département de France métropolitaine où le taux d'incidence était le plus élevé et aujourd'hui le plus bas, mais il y a une explications pour Mathieu Pardell : "ce qu'on a évoqué il y a un mois, c'était que les petits départements, au regard du calcul du taux d'incidence qui se fait sur 100.000 habitants. Finalement, la variabilité du taux est très forte et très vite, très, très vite et beaucoup plus rapide qu'ailleurs. On peut dire que la Lozère a annoncé la cinquième vague, finalement, parce qu'on était le premier département à dépasser largement le seuil de vigilance. Mais aujourd'hui, en effet, c'est le plus bas. Alors, ça s'explique. Il suffit qu'il y ait un ou deux critères, à moins pour que notre taux soit mécaniquement beaucoup plus bas. Ça ne veut pas dire que dans une semaine ou deux semaines, on ne dépasse pas le département de l'Hérault pour la même raison."

Mathieu Pardell, directeur de l'ARS Lozère Copier