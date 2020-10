La Lune est notre plus proche voisine céleste mais on la connaît mal. Olivier Sanguy nous aide à découvrir l'origine, l'odeur et l'avenir de notre satellite.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec a une fois de plus la tête dans la Lune. Son invité, Olivier Sanguy, est spécialiste de l’astronautique et rédacteur en chef du site d’actualités spatiales de la Cité de l’espace à Toulouse. Il nous aide à en savoir plus sur ce satellite naturel qui illumine nos nuits.

D'où vient la Lune ?

Notre plus proche voisine stellaire partage une relation toute particulière avec notre planète car il est établi aujourd'hui que la Lune est constituée de morceaux de Terre.

On pense pouvoir dater la naissance de la Lune. Elle serait née il y a 4,5 milliards d'années.

À cette époque, un objet de la taille de la planète Mars est entré en collision avec la Terre. Des morceaux de notre planète sont arrachés et projetés dans l'Espace. Certains vont s’agglomérer et geler ensemble sous l'effet du vide sidéral. Cet objet céleste glacé, rattrapé par la gravité de la Terre, est entré en orbite autour de notre planète.

Ce satellite naturel, c'est la Lune.

La Lune a-t-elle une odeur ?

La surface de la Lune est couverte de poussières qu'on appelle le Régolithe . Cette poussière de roche ressemble à du talc mais elle est particulièrement abrasive. Elle cause des problèmes aux véhicules et aux robots utilisés à la surface du satellite. Cette poussière se dépose sur tout ce qui arpente la surface lunaire.

Pourtant, les astronautes n'ont pas pu sentir l'odeur de la surface de la Lune. Le satellite n'a pas d'atmosphère. Si on enlève le casque de sa combinaison, on meure immédiatement.

Pourtant, les astronautes du programme Apollo ont pu identifier l'odeur de la Lune.

En regagnant leur vaisseau et en quittant leur combinaison spatiale, Neil Armstrong et Buz Aldrin ont pu respirer des poussières de Lune qui se sont déposées sur leurs scaphandres. D'après leur expertise, l'odeur de la Lune est proche de celle de la poudre à canon.

La Lune peut-elle disparaître ?

La Lune est aujourd'hui située à 350 000 km de la Terre. Elle est prise dans le champ de gravité de la planète et c'est pourquoi elle tourne autour de la Terre.

Des missions soviétiques ont permis de placer sur la Lune des réflecteurs lasers. On peut donc compter le temps que le laser met à nous parvenir et, de fait, calculer la distance qui sépare la Terre de la Lune. On a ainsi découvert que la Lune s'éloigne de la Terre de près de 4 cm par an.

Avant que la Lune ne quitte son orbite, il nous reste beaucoup de temps à passer avec notre voisine.