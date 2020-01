Avignon, France

Vaincre le pou n'est pas une sinécure ! Aussi quand un professionnel s'installe en ville on accourt parfois de loin. Virginie est venue de Malemort du Comtat avec Louna sa fille de 9 ans. Ses longs cheveux blonds abritent poux et lentes depuis un an et demi.

Le premier centre anti-poux de Vaucluse ouvre ses portes à Avignon. Les concepteurs de Kid's Pou occupent un créneau de niche mais porteur. Ils ont mis au point leur propre technique de lutte contre les poux basée sur l’aspiration et l'utilisation d'huiles essentielles.

le pou meurt de faim en 48 heures.

Un soin dure jusqu'à une heure et demie et coûte entre 30 et 80 € en fonction de l'infestation et de la longueur des cheveux. Mais le soin n'est pas le seul garant du succès de la lutte anti-poux, pendant deux semaines il y a une période de post soins. Leila la responsable de la boutique de l'avenue de Tarascon est elle même mère de famille, elle dispense de nombreux conseils pratiques. Il faut par exemple laver tous les draps, oreillers, pyjamas ainsi que traiter les canapés et sièges auto. Mais on peut aussi mettre peignes et brosses au congélateur pendant une douzaine d'heures. Et il faut savoir que le pou qui ne peut pas se nourrir meurt en l'espace de 48 heures.