La lutte contre le coronavirus vue du service de réanimation de l’hôpital d’Ajaccio

C’est toute une structure hospitalière qui est saluée à travers cette rencontre au service de réanimation de l’hôpital d’Ajaccio. Marie Paule Sala est l’une des infirmières de ce service. En première dans la guerre déclarée au covid-19, elle raconte ces deux premiers mois passés dans des conditions de travail particulières, difficiles, stressantes aussi.

L’hôpital d’Ajaccio, pas plus que les autres structures hospitalières, n’était disposé à affronter cette épidémie. Et pourtant, direction et personnels soignants ont réagi très vite pour transformer le service, accueillir les malades, se former face à un nouveau virus, hautement contagieux. Un virus effrayant mais qui n’a en rien entamé la détermination de ces personnels, héros salués tous les soirs à 20h par la population, « un soutien qui fait chaud au cœur et qui donne la force pour aller au-delà de nos limites » laisse entendre Marie Paule Sala.

Le service reste fortement mobilisé même si, fort heureusement, on compte, à ce jour, moins de malades en soins intensifs. Mais tout le monde redoute une deuxième vague dans les prochaines semaines suite au déconfinement progressif annoncé par le président de la République à compter du 11 mai.