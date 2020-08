La mairie de Blois rend le port du masque obligatoire dans tout le "cœur de ville"

Il faut désormais penser à son masque pour sortir dans le centre ville de Blois. La mairie vient de le rendre obligatoire dans tout le "cœur de ville" à partir de jeudi 6 août et jusqu'au 30 septembre. Cette obligation vaut aussi sur les marchés, les vides-greniers et les brocantes.

On a connu Blois confiné, on aimerait éviter que ça recommence.

Pour la mairie, il s'agit de prendre sa part dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus : "On a connu Blois confiné, on aimerait éviter que ça recommence. On veut apporter notre pierre à l'édifice, à la santé de l'ensemble de nos concitoyens" explique Yann Bourseguin, adjoint au maire en charge de la sécurité.

Si on ne respecte pas cette obligation, on risque 135 euros d'amende mais dans un premier temps, la mairie tient à informer et sensibiliser les habitants sur cette nouvelle habitude à prendre. "À partir de la semaine prochaine, on aura des panneaux qui informeront de cette sectorisation et ensuite des panneaux qui, à chaque entrée de secteur, signaleront que le secteur est un secteur avec port du masque obligatoire et une signalétique chez les commerçants" détaille l'élu. "On va se laisser le délai de la pédagogie, on n'est pas là dans une recherche de sanction mais dans une recherche de prévention et de santé." Ainsi, la police municipale ne devrait pas verbaliser avant une petite dizaine de jours, le temps d'installer la signalétique et de prendre le réflexe.

Anticiper en vue de la rentrée scolaire

En rejoignant la liste des villes où le port du masque est obligatoire dans l'espace public, Blois veut prendre sa part dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, à un moment où les chiffres augmentent de nouveau et où les vacances engendrent des mouvements de population importants.

Il s'agit aussi pour la municipalité d'anticiper, notamment en vue de la rentrée scolaire : "On n'oublie pas qu'il y a une rentrée scolaire, sans doute particulière avec des mesures sanitaires importantes dans les écoles. Une rentrée d'autant plus importante que beaucoup d'élèves n'ont pas du tout repris l'école depuis le mois de mars, donc ce que nous on peut faire pour contribuer à ce que Blois soit préservé d'une nouvelle vague de contamination, on va le faire" conclut Yann Bourseguin.