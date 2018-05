Châteaudun, France

Les fermetures de maternités se poursuivent en région Centre-Val de Loire. L'Agence Régionale de Santé (ARS) a décidé de la suspension de l'activité de la maternité de Châteaudun, en Eure-et-Loir, dès ce lundi 28 mai. Un établissement qui a accueilli 364 naissances en 2017.

En cause : le manque d'anesthésistes-réanimateurs et à un recours trop important aux médecins en intérim. Exactement les mêmes raisons qui avaient conduit la maternité de Pithiviers à fermer en juin 2016.

Alice Bourgeois et ses collègues sages-femmes à Pithiviers ne sont pas vraiment étonnées : "On savait que la maternité était en sursis. C'est vraiment très triste pour les équipes et la population. On espère qu'une maternité ne va pas fermer tous les deux ans dans la région."

Les parents du Dunois seront à présent dirigés vers les établissements de Chartres, Vendôme ou Orléans.

"Une décision technocratique, prise au mépris des intérêts des habitants"

Une décision qui fait réagir le député d'Eure-et-Loir Philippe Vigier (LC) et Alain Venot (République Solidaire) le maire de Châteaudun. Dans un communiqué commun, ils dénoncent : "Une décision absolument incompréhensible en termes d'aménagement du territoire puisqu'elle va avoir pour effet d'aggraver la facture médicale dans le sud de l'Eure-et-Loir et de diminuer l'offre de soins disponible pour les 57 000 habitants et habitantes du bassin de vie de Châteaudun."

Le député et le maire promettent également une réponse à cette fermeture : "Face à cette décision purement technocratique, prise au mépris des intérêts des habitantes et habitants de notre territoire, [...], nous allons préparer notre riposte à une décision injustifiée et inacceptable."

De plus en plus de naissances à Orléans

De son côté, la maternité d'Orléans, qui accueillera désormais une partie des mamans de Châteaudun, est déjà au-delà de ses capacités d'accueil : l'an dernier elle a dépassé les 5 000 accouchements.

En région Centre Val de Loire, il y a une inquiétude sur l'avenir de la maternité de Vierzon notamment, après les fermetures des maternités de Cosne-sur-Loire en décembre dernier et de Pithiviers en juin 2016.