La mairie de Lourdes distribue des autotests pour Noël

Afin de promouvoir le testage préventif et aider les Lourdais à passer les fêtes de fin d'année en famille, la Ville de Lourdes met à disposition de sa population des autotests. Les habitants peuvent les récupérer à l'accueil de la mairie jeudi 23 et vendredi 24 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi que toute la semaine prochaine du lundi 27 au vendredi 31 décembre selon les stocks disponibles.

Une boite de 25 tests par famille

"Nous n'avions pas anticipé la pénurie dans les pharmacies," assure Armelle Bertrand, la directrice générale adjointe des services de la Ville de Lourdes. La Ville avait sollicité la préfecture pour avoir des autotests. "Nous avons pensé que ce serait bien de mener cette opération sur les deux semaines de vacances _pour pouvoir passer des fêtes de fin d'année plus tranquilles_." Une boîte par famille est délivrée avec à l'intérieur 25 kits de dépistage. "Ça permet si on est une dizaine ou même une quinzaine à table de couvrir les repas de familles de fin d'année", explique Armelle Bertrand. Ces tests qui ne sont pas faits sous la supervision d'un professionnel ne peuvent pas générer un pass sanitaire.