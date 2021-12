La mairie de Mende distribue 2000 autotests antigéniques gratuitement avant Noël

Alors qu'une partie des pharmacies de Mende sont en rupture de tests, la mairie a lancé en quelques heures une opération de distribution de 2000 autotests antigéniques ce jeudi et ce vendredi. L'objectif : permettre aux Mendois de se faire vacciner en prévention avant Noël.

Plus qu'un jour avant le traditionnel repas de Noël en famille, et de nombreux Français ont décidé de se faire tester en prévention avant de se réunir, comme préconisé par le gouvernement.

Mais à Mende, en Lozère, beaucoup de pharmacies se sont retrouvées en rupture de stock de tests.

Face à ce constat, le maire Laurent Suau a décidé de réagir. "Il nous restait environ 2000 autotests antigéniques fournis par l'ARS et l'Etat pour les élections régionales et départementales en juin dernier, donc on a décidé de les utiliser maintenant", explique-t-il.

En quelques heures, il contacte les élus locaux et les pharmacies pour vérifier que cette opération ne leur ferait pas concurrence et a organisé cette distribution. Les Mendois sont arrivés nombreux.

"Je ne m'y attendais pas, s'étonne le maire. La distribution commençait à 14h, à 13h30 il y avait déjà du monde pour récupérer leurs autotests."

L'opération est maintenu jusqu'à ce vendredi 24 décembre 2021 à 16h, à la mairie annexe de Mende.