La Maison d'Accueil Spécialisée de l'Hôpital Edouard Toulouse: les oubliés du Ségur de la santé

Les aide soignantes, infirmiers, éducateurs de la MAS (Maison d'Accueil Spécialisée) de l'Hôpital Edouard Toulouse de Marseille, ne comprennent pas pourquoi ils sont exclus de cette revalorisation de 183 euros, concrétisée par le décret paru le 19 septembre. La structure prend en charge des patients autistes ou polyhandicapés, en long séjour, et relève du secteur médico-social, un secteur non concerné par cette hausse de salaire du "Ségur de la santé". Des soignants qui ne décolèrent pas d’autant que leurs services ont été durement touchés par l’épidémie Covid lors de la première vague, la moitié des patients et un tiers des soignants étant positifs.

Les Cafés du Ségur chaque jour à 13h30

Des agents mobilisés depuis 15 jours, pour ce qu’ils appellent les "Cafés du Ségur" : une grande table installée à l’entrée de l'Hôpital Edouard Toulouse avec du café chaud. "Un café avec une touche d'amertume et donc servi sans sucre" précise Kader Benayed, du syndicat Sud Santé. L’amertume du café mais surtout de ces agents face à ce qu‘ils considèrent comme une injustice, comme cette aide soignante de la Maison d’Accueil Spécialisée: "on fait partie du même hôpital, sur ma carte professionnelle et sur ma fiche de paye, il y a écrit que je suis employée à Edouard Toulouse. Je travaille comme les autres, je vais renforcer les autres services comme les autres, donc je ne comprends pas."