La Maison de Parents du CHU de Dijon se dote d'un nouvel espace de jeux

La Maison de Parents en Bourgogne accueille depuis ce mercredi un nouvel espace de jeux, flambant neuf. Grand de 77m², il comporte un salon, une bibliothèque et une salle de jeux.

"Une Maison de Parents en Bourgogne" se dote d'un nouvel espace de jeux. Il a été inauguré ce mercredi dans cette structure associative, située à côté de l'hôpital, qui permet l'hébergement des familles d'enfants malades ou des enfants de parents malades quand ceux-ci sont hospitalisés à la journée.

Un espace coloré et ludique

Le nouvel espace de jeux est coloré, ludique, et les jouets ont été fournis en grande partie par l'association "La Grande Récré pour l'Enfance". Récemment, en février, la Maison de Parents a été agrandie. En tout, la structure dispose de 20 chambres, dont 4 dédiées aux familles et 4 autres destinées à l'accueil des enfants et des adolescents en soins ambulatoires.

L'espace jeux de la Maison de Parents. © Radio France - Soizic Bour

Retrouver un quotidien "normal"

L'objectif de cette Maison : permettre aux familles de se retrouver et de passer du temps ensemble, quand la maladie l'emporte souvent sur le quotidien "normal" que souhaiteraient avoir les familles. Parce que beaucoup de familles viennent de loin pour se rendre à la Maison de Parents, comme Harmony, elle habite à Digoin, à 150 kilomètres de là, sa petite fille est atteinte de trisomie 21 et est hospitalisée au moins une fois par mois au CHU de Dijon.

Ça fait chaud au coeur

La jeune maman a découvert le nouvel espace de jeu avec une certaine émotion, elle se souvient de la première fois qu'elle est arrivée à la Maison de Parents : "Il était dix heures du soir, tout le monde allait se coucher, mais ils m'ont tous accueillie à bras ouvert", raconte la jeune maman.

926 367 € de subventions de la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

La fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France subventionne l'association "La Maison de Parents" à hauteur de 926 367 euros exactement depuis la création de la structure, et 10 000 euros rien que pour l'espace jeux, en association avec Disney et l'association La Grande Récré pour l'enfance. L'espace jeux, c'est 77m², 3 lieux de vie distincts : le salon, la bibliothèque et la salle de jeux.