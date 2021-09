A la nouvelle maison de santé de La Souterraine, cinq jeunes généralistes s'installent

Après un an et demi de travaux, la maison de santé du pays sostranien vient d'ouvrir. A terme, dix-sept professionnels, dont sept médecins généralistes, vont intégrer les bureaux.

Elle était attendue depuis six ans : la maison de santé du pays sostranien a ouvert ses portes jeudi 2 septembre. Après un an et demi de travaux, elle commence à accueillir les professionnels de santé. Ils seront dix-sept d'ici la fin de l'année, dont sept médecins généralistes. Elle rassemble également un psychologue, des infirmiers, des kinés et deux orthophonistes, désireux de travailler en groupe.

Les premiers patients commencent à découvrir les lieux. La maison de santé accueille déjà un généraliste, deux orthophonistes, des infirmières et des kinés. Les autres professionnels arriveront progressivement d'ici décembre.

Cinq jeunes médecins généralistes

La plupart des professionnels de santé étaient déjà installés sur le territoire et trouvent un intérêt à se regrouper pour travailler ensemble. Mais la maison de santé accueille aussi des petits nouveaux : notamment un orthophoniste et cinq médecins généralistes qui viennent de terminer leur thèse !

"C'est une belle réussite, c'est un travail très long débuté par mon prédécesseur Jean-François Muguay, souligne le maire de La Souterraine et président de la communauté de communes du pays sostranien Etienne Lejeune. C'est une collaboration entre les professionnels de santé, la collectivité, la région et l'Etat qui ont financé le projet."

Dépoussiérer l'image du médecin de campagne

Cette maison de santé est la seule dans l'ouest de la Creuse, la seule de la communauté de communes. "Les jeunes médecins ont peut de l'image du médecin de campagne, le travail jour et nuit compliqué, constate Etienne Lejeune. En se regroupant ils peuvent s'organiser à plusieurs et avoir des horaires plus souples. Il y a une grosse demande. Je crois aux territoires ruraux et cet exemple va se multiplier dans les années à venir."

Pour le moment, impossible de contacter le secrétariat : pour toute prise de rdv, il faut se rapprocher de son médecin traitant ou de son professionnel habituel, précise Etienne Lejeune. Une coordinatrice ou un coordonnateur s'installera ensuite mais la date n'est pas encore connue ni le numéro de téléphone.

Au-delà de la maison de santé, le maire de La Souterraine insiste sur la dynamique de l'offre de santé du territoire : "Un cardiologue s'installe au centre hospitalier et débute ses consultations dans les jours à venir. Toujours à l'hôpital, un cabinet permet de recommencer à faire de la radiologie."