La maison de santé de La Souterraine promet d'améliorer ses prises de rendez-vous

Ça va devenir plus simple de consulter à la maison de santé de La Souterraine. De nombreux patients avaient du mal à prendre rendez-vous...notamment par téléphone. Les équipes du centre ouvert en septembre reconnaissent des dysfonctionnements de la plateforme téléphonique.

Pas toujours facile d'aller consulter à la maison de santé de La Souterraine. La structure qui a ouvert en septembre accueille six médecins généralistes, deux spécialistes, deux kinésithérapeutes, deux orthophonistes, quatre cabinets infirmiers, un psychologue et plusieurs infirmières ASALEE. Mais il faut parfois des jours pour obtenir un rendez-vous, quand on arrive à avoir quelqu'un au téléphone. En effet, les équipes du centre reconnaissent un problème avec leur plateforme téléphonique, mais promettent une amélioration d'ici fin mai.

On problème de plateforme téléphonique

Micheline, 92 ans, s'est déplacée elle même pour prendre rendez-vous, après des heures passées au téléphone. "Ça fait 10 fois que j'appelle depuis ce matin, et je n'ai pu avoir personne", déplore-t-elle. Le docteur Gilles Petit, l'un des généralistes à l'initiative de l'ouverture de la structure, reconnaît qu'il y a eu des problèmes avec l'opérateur téléphonique : "C'était devenu vraiment invivable, les consignes qui étaient données n'étaient pas respectées, la gestion était désastreuse".

Ça devrait aller mieux d'ici la fin du mois grâce à un nouvel opérateur. "Nous sommes vraiment désolés pour le désagrément qui a pu être généré auprès des patients. Ça a été aussi extrêmement chronophage pour nous", regrette le Dr Petit. Car il a fallu que les médecins s'organisent pour pallier les manques de la plateforme téléphonique. Il faut dire aussi que la maison de santé fait face à un très fort afflux de patients, car de nombreux médecins généralistes ont pris leur retraite ces dernières années en Creuse.

La situation devrait aussi s'améliorer grâce l'arrivée d'une coordinatrice, recrutée fin mars. Anaïs Vergnaud va délester les soignants de certaines tâches administratives. Un nouveau généraliste doit aussi rejoindre la maison de santé en janvier.