La maison de santé de Vermenton recrute un quatrième médecin

La maison de santé de Vermenton vient de recruter un quatrième médecin généraliste, grâce à l'association des praticiens créée au sein de la maison de santé, lorsqu'elle a ouvert il y a six ans. Désormais, le centre comporte quatre médecins, mais également une dizaine d'autres praticiens de santé.

Une nouvelle recrue pour la maison de santé de Vermenton, annoncée mercredi 17 août par le maire de la commune, Jean-Dominique Franck : le docteur Chahida El Kaddouri, médecin généraliste, vient s'ajouter aux trois autres déjà présents. Elle vient d'être recrutée par l'association de praticiens de la maison de santé et vient de Dijon.

Des recrutements facilités ?

Facilités ou pas, il est clair que l'association a pu avoir un rôle prépondérant dans les recrutements. "A l'origine, il y avait les trois médecins généralistes, recrutés par la communauté de communes" explique le maire de Vermenton, Jean-Dominique Franck.

"Puis, ces professionnels de santé ont créé leur association et ont commencé à se charger des recrutements" poursuit le maire. "Aujourd'hui nous sommes au sein d'un cercle vertueux, puisque la communauté de commune ne se charge plus des recrutements et _la maison de santé compte une quinzaine de professionnels de santé_, dans le médical ou le paramédical" détaille-t-il.

L'association "SIZA" se charge désormais des recrutements Copier

Deux navettes mises à disposition

Autre nouveauté : depuis quelques semaines, deux voitures (financées par la communauté de communes de Chablis et par une vingtaine de sponsors), viennent en aide aux patients à mobilité réduite ou de plus de 65 ans, pour les amener jusqu'au centre, puis les ramener chez eux. "Une participation de trois euros vous est demandée, mais le prix n'est pas fixé au kilomètre, donc pour celles et ceux habitant plutôt loin, cela peut être très intéressant" conclut Jean-Dominique Franck.

Le maire de Vermenton, Jean-Dominique Franck Copier

Pour bénéficier de cette navette, il suffit de s'inscrire auprès de la communauté de commune de Chablis.