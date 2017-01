La maison des familles du CHU : un havre de paix!

Depuis son inauguration il y a deux ans par Bernadette Chirac, la maison des familles accueille près de 2.000 personnes par an 7 jours sur 7 !

"C'est un havre de paix " voilà comment cette veuve anglaise décrit ce lieu. Ce bâtiment situé dans une partie arborée du site du CHU de Poitiers, elle l'a côtoyé, durant plusieurs semaines lors de l'hospitalisation de son mari. Malgré la barrière de la langue, elle s'y sent bien. Loin de son village des Deux-Sèvres, elle passe alors ses journées soutenue par les bénévoles de la maison des familles, mais aussi en solidarité avec les autres familles dont les jeunes enfants ou les parents plus âgés sont hospitalisés. En ce mois de janvier, elle vient remettre un chèque à l'association en remerciement de son passage dans ces lieux.

le bâtiment flambant neuf © Radio France - vincent Hulin

Pour quelques jours ou quelques semaines, les familles peuvent profiter de ce bâtiment pour s'y reposer, mais aussi profiter des coins détentes et mêmes des activités qui y sont proposées par les bénévoles. 400 familles y restent plus d'un mois !

la cuisine commune © Radio France - Vincent Hulin

"On trouve une population souvent rurale, de Poitou-Charentes, où le mot solidarité veut encore dire quelque chose", _souligne Renaud Bègue le Président de l' association. Sur la prise en charge tout le monde va payer 23 euros la première nuit tout compris, le couchage, le petit déjeuner, le linge, la télé etc. et au bout de 3 semaines on passe à 12 euros, mais l'argent ne doit jamais être un problème pour les familles."_

coin détente © Radio France - vincent Hulin

Le budget annuel de la maison des familles est de 200.000 euros, la moité provient de la participation des familles et l'autre ce sont des dons et des subventions.