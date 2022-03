La maison des internes à Joigny a accueilli 28 jeunes médecins en quatre ans

L’Yonne fait parti des plus mauvais élèves en matière d’accès aux soins en France et pour tenter d'attirer et de fidéliser les futurs médecins, la mairie de Joigny a rénové une maison qui accueille 6 internes. Depuis 2018, ils sont logés gratuitement à 5 minutes à pied de l'Hôpital.

Pour pouvoir accueillir de jeunes médecins, la ville de Joigny a investi près de 200 000 euros pour réhabiliter un bâtiment situé près des rives de l'Yonne. Il permet d'accueillir six internes. Le bâtiment dispose d'une cuisine aménagée commune, de six chambres de 20 mètres carrés, d'une terrasse et d'un jardin.

Damien a emménagé dans la maison des internes il y a 5 mois. "C'est neuf, pas de loyer à payer, y a une cuisine, une douche pour chacun de nous. Après c'est en co-location, donc il faut apprendre à vivre comme ça."

"On est dans une belle région, proche de Paris" : Erwan interne à l'hôpital de Joigny

Le logement , mais l'environnement aussi semble convenir à Erwan, arrivée à Joigny il y a un an et demi. "On est dans une belle région. Joigny est une petite ville , mais il y a à peu près tout. Sans compter que la proximité avec Paris est un plus énorme."

Et puis l'hôpital de Joigny où ils travaillent n'est qu'à quelques minutes de leur logement. Mais malgré tous ces points positifs, peu d'internes décident de rester à l'issu de leur stage reconnait Frédérique Colas, première adjointe au maire de Joigny. "Sur les 28 internes que nous avons reçu depuis quatre ans, un seul a signé un CDD jusqu'à la fin de l'année sur l'hôpital. Celui ci, nous avons réussi à le fidéliser. La réussite, c'est qu'aujourd'hui, les internes viennent à Joigny. Et ensuite il y a le bouche à oreille. Les jeunes à l'université nous font de la publicité en disant. On est venu faire notre internat à Joigny et on a été accueilli dans de bonnes conditions. "

"J'envisage pourquoi pas d'exercer à Joigny plus tard ": Damien interne à l'hôpital

Et parmi les 6 internes qui sont accueillis en ce moment à Joigny, il y en a au moins un, Damien, qui envisagerait de poursuivre l'aventure. "Je compte rester encore quelques années après la fin de ma thèse. J'effectuerais probablement des remplacements. Et vu que les zones de déserts médicaux , comme c'est le cas ici, m'intéressent, il y a une possibilité que j'exerce ici plus tard. Oui pourquoi pas ."