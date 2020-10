La Maison des Parents des malades hospitalisés à Tours fête ses 25 ans

Il y a 25 ans jour pour jour (3 octobre 1995), Bernadette Chirac venait inaugurer la Maison des Parents de Tours située à l'hôpital Clocheville. Une maison conçue pour accueillir le temps qu'il faut les familles des malades hospitalisés afin de les soulager des soucis du quotidien. Le prix de la pension complète (une nuit et trois repas) varie de 15 à 42 euros par jour en fonction des revenus du foyer fiscal. Il y a eu l'an passé plus de 11.000 nuitées.

Bernadette Chirac, le 3 octobre 1995 à l'hôpital Clocheville de Tours, pour l'inauguration de la Maison des parents - ©CHRU de Tours

Cela fait quatre mois que Emilie séjourne ici, au plus près de son fils qui souffre d'un cancer. Emilie vient de Châteauroux. "On retrouve un équilibre ici, nous n'avons pas à faire les repas, donc nous n'avons pas le quotidien à gérer et c'est important également pour la nuit, si le service nous appelle en nous disant que votre enfant ne va pas bien vous pouvez venir, nous sommes à deux minutes, c'est un soulagement pour les parents et une véritable aide".

Une chambre de la maison des parents - CHRU de Tours

La Maison des Parents fonctionne grâce aux bénévoles, aux dons, notamment l'opération pièces jaunes ainsi qu'une subvention de la CARSAT. Elle dispose de 30 chambres et parfois, il y a embouteillage. "Malheureusement la maison est pleine très souvent et ils nous arrivent de mettre une ou deux familles à l'hôtel explique Chantale Désaguiller, la présidente de l'association. Ce n'est pas toutes les semaines car actuellement avec la Covid, l'hôpital n'autorise qu'un parent par personne hospitalisée à venir".

Cette année, les finances sont au plus bas en raison de la pandémie, la Maison des Parents a dû fermer pendant un mois et demi. Durant le confinement, les locaux avaient été mis à disposition du CHRU de Tours pour le repos du personnel soignant.