Six agents de la Maison du Département, à Orléans, située Cité Coligny, sont positifs au Covid-19. Conséquence : l'accueil du public est fermé jusqu'à mercredi prochain inclus, et les 138 personnels qui y travaillent sont placés en télétravail, par précaution.

La Maison du Département à Orléans fermée au public, pour cause de Covid-19

L’accueil au public de la Maison du Département d’Orléans (MDD) est fermé entre ce vendredi 9 octobre et jusqu’au mercredi 14 octobre inclus, à cause de cas de Covid-19 détectés parmi les personnels qui y travaillent. Six agents ont été testés positifs, indique le conseil départemental du Loiret.

138 agents en télétravail

Conséquence : le Département a engagé une désinfection totale du site. Et les 138 agents qui travaillent à la Maison du Département située cité Coligny à Orléans sont placés en télétravail, par mesure de précaution.

La MDD d'Orléans a pour mission d'aider et accompagner les usagers les plus fragiles, notamment les jeunes relevant de la protection de l'enfance, personnes âgées, isolées, handicapées... dans leurs démarches quotidiennes.

Les services fonctionnent quand même, à distance

La Maison du Département du Loiret reste toutefois joignable, les usagers ayant un référent peuvent le contacter directement sur le numéro habituel. Les autres usagers peuvent contacter le 02 38 25 45 45 pour répondre à leurs questions et être accompagnés