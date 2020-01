Nancy: des locaux flambant neufs pour la maison médicale de garde

Nancy, France

. Mais leurs locaux, installés rue St Nicolas, dans les anciens Bains Douches, n'étaient pas accessibles aux handicapés.

Après une année de travail conjoint entre la Métropole, la Ville, la faculté, l'agence régionale de santé (ARS) et le CHRU, un nouvel espace de 285 mètres carrés a ouvert ses portes ce mercredi, au 31 rue Lionnois, dans l'enceinte du CHRU de Nancy.

Plus de confort pour les patients

Le docteur Elisabeth Unvois, responsable de l'association Service Continuité des Soins, qui rassemble les médecins généralistes du cabinet de garde, se réjouit de ce déménagement : "l'avantage c'est qu'on a _un confort d'exercice et un confort pour les patients_, notamment les handicapés qui peuvent désormais accéder au cabinet."

Les salles de consultations ont été refaites à neuf. © Radio France - Lise Roos-Weil

Mais c'est avant tout la proximité avec l'hôpital que souligne la médecin généraliste. Situé à seulement 300 mètres, les patients pourront facilement être orientés vers les urgences en cas de besoin.

Un moyen de soulager les urgences

De son côté, le chef de service des urgences, Lionel Nace espère que cela permettra de désengorger les urgences : "l'idée est de pouvoir réorienter vers ce cabinet les patients qui n'ont pas besoin d'être soignés aux urgences." En France, 5 à 10% des patients se rendent aux urgences alors qu'ils pourraient être soignés auprès d'un médecin généraliste.

Informations pratiques

La permanence de garde est assurée tous les soirs de semaine, entre 20h et minuit, le samedi entre 12h et minuit et le dimanche entre 8h et minuit.

Les consultations sont aux tarifs réglementaires, avec une majoration de nuit ou de week-end. Une soixantaine de patients sont ainsi soignés chaque samedi et dimanche.