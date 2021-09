La "maladie de Lille" existe-t-elle vraiment ?

Sur les réseaux sociaux, ces deux dernières semaines, on a vu fleurir des centaines de témoignages de jeunes parlant de "maladie de Lille". Ils décrivent des maux de gorge, de tête, de la fièvre, mais sont testés négatif au Covid-19. De quoi s'agit-il ?

Ce n'est pas le Covid-19, mais à Lille, beaucoup de jeunes racontent être actuellement victimes d'une mystérieuse maladie : maux de gorge, de tête, fièvre, parfois difficultés respiratoires, le tout avec un test PCR négatif. Depuis deux semaines, les réseaux sociaux, surtout Twitter et Tik Tok, prisés des jeunes, s'enflamment, avec les mots-clés "maladie de Lille" ou "angine de Lille".

Comme un état grippal

Calliopée, 21 ans, étudiante à Roubaix, sort le week-end à Lille, et pendant quatre jours la semaine dernière, elle a eu très mal à la gorge, "plus qu'une angine classique". Elle a réalisé un test : ce n'est pas le Covid, qu'elle a d'ailleurs déjà eu, et contre lequel elle est vaccinée. "Tout notre groupe d'amis a été touché", témoigne-t-elle, "c'est la première fois qu'on tombe malades comme ça en septembre, alors qu'il ne fait pas encore très moche. C'est quand même bizarre".

Daana, 28 ans, a le même sentiment : cette Lilloise est malade depuis presque une semaine. "c'est la première fois que, face à une maladie, mon état de santé ne s'améliore pas. J'ai toujours autant de symptômes, comme un état grippal".

Virus saisonniers habituels

Depuis deux à trois semaines, Sophie Prévot, médecin généraliste dans le Vieux-Lille Lille, voit arriver dans son cabinet beaucoup de jeunes présentant ces symptômes . Son diagnostic : rhinopharyngites et angines : "on note un retour des virus saisonniers habituels. Les jeunes sont particulièrement touchés, car ils ont repris les cours, recommencent à se mélanger, avec les soirées d'intégration, la reprise des associations. C'est vraiment comme d'habitude. Les virus ne sont pas plus méchants cette année".

Elle a bien remarqué que certains avaient baptisé ces virus "maladies de Lille", et trouve cela "folklorique. Ce serait étonnant que les virus ORL ne circulent qu'à Lille". Le docteur Prévot conclut par des paroles rassurantes : "il faut reconnaître que c'est très casse-pied, mais c'est bénin. Il n'y a rien de plus cette année". Selon elle, il faut une semaine pour se remettre de ce ce type de virus.

Une étude devrait être publiée la semaine prochaine

De nouveaux mots apparaissent même sur les réseaux sociaux : solferinopharyngite ou variant Massena, du nom des rues qui concentrent la plupart des bars de Lille. Face au "buzz" lillois, Santé Publique France s'est penchée sur le sujet, et devrait publier une étude la semaine prochaine.