La maman de Julie, 16 ans, lance une cagnotte Leetchi pour soigner sa fille atteinte d'une maladie rare

Les premiers symptômes de cette maladie auto immune rare, sont apparus au début de l'année dernière : des tâches rouges sur le corps alertent les parents de Julie, une jeune lycéenne de seconde qui développe très vite d'autres symptômes accompagnés de vomissements. Le médecin traitant diagnostique une gastro-entérite, il n'en est rien.

La nuit son sommeil est perturbé par des douleurs très violentes qui la font vomir" - Sophie, la maman de Julie

Julie, âgée aujourd'hui de 16 ans, sportive, apprend qu'elle souffre d'un purpura rhumatoïde, une maladie qui touche 20 à 30 enfants sur 100.000 mais à des degrés plus ou moins sévères. Julie n'a pas eu la chance des plus jeunes qui évacuent rapidement les symptômes, on lui diagnostique une affection aiguë. En plus des atteintes cutanées la jeune fille développe des œdèmes articulaires qui vont la paralyser un mois, sa maman témoigne: "elle ne pouvait bouger que le cou, on devait la porter, la nourrir , la laver".

Faute de traitement, on soigne Julie avec du Doliprane"- Sophie, la maman de Julie

La jeune fille se confie, une émotion qui vous transperce, quand ses larmes jaillissent : "je ne pensais pas qu'un être humain pouvait autant souffrir d'une maladie, je ne pensais pas avoir cette vie à partir de 15 ans... Je ne pensais pas souffrir autant à l'hôpital malgré tout ce qu'ils me donnaient dans les veines". L'émotion est très forte quand elle nous confie : "Tout le monde m'a dit -Reste forte, continue-, je l'ai fait mais il y a des moments où j'ai beaucoup relâché".

Je ne pensais pas que l'on pouvait souffrir autant, je ne pensais pas avoir cette vie là, à 15 ans - Julie

Aujourd'hui Sophie et Alain, les parents de la jeune fille lancent une cagnotte Leetchi : "Aidez la recherche c'est aider Julie à guérir du purpura- rhumatoïde". Pour faire avancer la recherche sur cette maladie rare, une équipe travaille sur la question à Luminy (Marseille) mais ses moyens sont bien modestes. Ce couple qui vit à Allauch versera donc l'intégralité des dons à la recherche.

Le lien de la cagnotte : www.leetchi.com/c/aidez-la-recherche-c-est-aider-julie-a-guerir-du-purpura-rhumatoide