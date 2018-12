La Manche à son tour en pénurie de vaccin contre la grippe

Manche, France

Les pharmacies manchoises sont démunies. Elle sont en rupture de stocks de vaccins contre la grippe. Dès le mois d'Octobre le phénomène s'est ressentie avec plus de demande et des demandes aussi de plus en plus précoces que les autres années. .Un phénomène étonnant à cette époque de l’année, alors que l’épidémie de grippe n’a même pas commencé ! Pour beaucoup de pharmaciens la communication du gouvernement autour de la grippe a bien marché. Les laboratoires en ont fabriqué pourtant 10% de plus cette année mais cela ne suffit apparemment pas. Impossible d'en fournir plus aujourd'hui car il faut entre 6 et 8 mois pour produire un vaccin.

Il faut compter deux à trois semaines après la vaccination pour que le vaccin soit vraiment efficace. En général la grippe circule sur la période fin décembre-janvier-février

Pour savoir s'il reste des vaccins contre la grippe, il n’y a pas d’autre choix que de faire le tour des officines.