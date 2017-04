La "Marche pour les sciences" ce samedi à Grenoble

Le mouvement est né aux États-Unis où les scientifiques s'inquiètent des prises de position du président Donald Trump. Plusieurs "marches pour les sciences" sont organisées ce samedi. À Grenoble, le défilé partira à 14 heures du parc Paul-Mistral. L'interview de l'astrophysicien Aurélien Barrau.

Aux États-Unis, Donald Trump qualifie le réchauffement climatique de "canular". Un canular qui ne fait pas rire la communauté scientifique. Aurélien Barrau, astrophysicien grenoblois, était l'invité de France Bleu Isère ce vendredi matin à 7h45.

Le doute est quelque chose de très important et c'est même un élément fondamental de la science. Mais le doute honnête, celui qui tente de mieux comprendre et d'être humble. Le doute de Donald Trump, c'est au contraire un doute factice et qui tente de lui donner le droit de polluer la conscience tranquille alors même que se joue une tragédie sans précédent dans l'histoire de l'humanité et peut-être même de la planète. Ce doute-là c'est celui dont on ne veut pas. C'est un doute qui préjuge. C'est le contraire du doute authentique. Le doute scientifique c'est précisément de ne pas décider d'avance ce qu'est le bonne solution. Le doute de Trump, c'est de faire croire que la science ment parce qu'il a déjà décidé qu'il voulait continuer à polluer.