La Marche pour les sciences, née aux États-Unis contre Trump, arrive en France

Une Marche pour les sciences aura lieu ce samedi 22 avril à travers toute la France. Ce rassemblement populaire est né aux États-Unis, pour dénoncer la politique de l'administration Trump en matière de science et notamment de recherche. Mais en France aussi la communauté scientifique est inquiète.

"Défendre l'indépendance et la liberté des sciences", c'est le but affiché de la Marche pour les sciences organisée dans une vingtaine de villes ce samedi 22 avril. Elle est la déclinaison française de la "March for Science" américaine, déclenchée par la politique du nouveau Président, jugée dangereuse. Donald Trump a entre autres choqué la communauté scientique en déclarant récemment que le réchauffement climatique est un "canular".

Des inquiétudes partagées

Le comité d'organisation de la Marche pour les sciences écrit sur son site que Donald Trump a "dès les premiers jours cherché à contrôler les programmes de recherche susceptibles de recevoir des crédits fédéraux, et restreint la diffusion des résultats de grandes agences fédérales comme l’Agence pour la Protection de l’Environnement (EPA), à la tête de laquelle a été placé un climatosceptique proche des lobbies de l’énergie". Les scientifiques et citoyens français sont appelés à manifester par solidarité avec les Américains, mais pas seulement.

Selon ce collectif, il est aujourd'hui important en France de défendre une science libre et indépendante, et une recherche "qui n'est pas seulement motivée par des retombées économiques à court terme".

Une occasion "très attendue" par les scientifiques français

"C’est du jamais-vu ! C’est la première fois que des organismes de recherche prennent position et appellent à manifester", explique dans Le Monde Jean-Paul Moatti, directeur de l’Institut de recherche pour le développement. Cet appel a été relaté par les présidents du CNRS, de l’Institut national de la santé et de la ­recherche médicale (Inserm), de l’Institut ­national de recherche en informatique et en automatique, ou encore du Commissariat à l’énergie atomique.

En revanche, il n'est pas nouveau que des scientifiques français descendent dans la rue pour dénoncer le manque de moyens et la précarisation de ce secteur, réclamant aux gouvernements successifs davantage de crédits. Le collectif de la Marche pour les Sciences se dit d'ailleurs satisfait que par un hasard de calendrier ce rassemblement tombe la veille du premier tour de la Présidentielle. "C’est une formidable opportunité de montrer que sciences et démocratie forment un couple inséparable."