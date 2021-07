Coronavirus : la Martinique de nouveau confinée pour au moins trois semaines

Le préfet de Martinique, Stanislas Cazelles, a annoncé ce mercredi un nouveau confinement pour au moins trois semaines sur l'île à partir de vendredi, 19 heures. "Nous sommes inquiets, la situation sanitaire s'aggrave et les chiffres du Covid-19 explosent", ont expliqué le préfet et l'Agence régionale de santé. Depuis le début de la semaine, 1.100 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en Martinique. Les autorités referont un point sur la situation à la mi-août.

Couvre-feu avancé à 19h

"Cette hausse se répercute sur le nombre d'accueils aux urgences, en hospitalisation et en réanimation : le CHUM (Centre hospitalier universitaire de Martinique) a atteint un niveau de saturation", a de son côté plaidé la préfecture de Martinique.

Les déplacements seront autorisés dans une limite de 10km autour du domicile et "tout déplacement au-delà d'une limite de 10km sera soumis à attestation". Le couvre-feu, qui était déjà en place à partir de 21 heures commencera à partir de vendredi à 19 heures "avec des conditions de circulation plus strictes". Les déplacements pour motifs impérieux restent autorisés.

Les commerces restent ouverts

Toutes les activités professionnelles continueront et "compte tenu de la bonne application du port du masque, les commerces pourront rester ouverts sans distinction entre commerces essentiels et non-essentiels, a précisé le préfet. La plupart des activités culturelles pourront aussi se prolonger dans la mesure où elles sont avec un masque". Les activités sans masque, comme les restaurants, salles de sport, ou lieux sportifs couverts ne pourront pas continuer leurs activités. Enfin le chômage partiel et le fonds de solidarité seront maintenus.

Le préfet rappelle que "les premiers confinements avaient permis de baisser considérablement les taux de contamination : 45% en moyenne (...) Freiner le virus apparaît d'autant plus urgent, que la population martiniquaise est moins immunisée, globalement plus âgée, et donc plus fragile, que celles des régions où le Covid-19 a davantage circulé et où le taux de vaccination est plus important."