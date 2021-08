La Martinique passe à un confinement strict pour au moins trois semaines

Les autorités ont renforcé lundi les mesures de confinement en Martinique, île en proie à un sévère rebond d'épidémie de Covid-19, invitant les touristes à "quitter le territoire". "Nous allons entrer dans une seconde phase de confinement" a annoncé le préfet du département antillais, Stanislas Cazelles, face à la flambée de l'épidémie sur l'île, qui accuse l'un des plus forts taux d'incidence de France, près de 1200 cas pour 100.000 habitants, ainsi qu'une tension hospitalière de 227%. En Martinique, 22% seulement de la population a reçu au moins une dose de vaccin.

Hôtels et locations saisonnières fermés

Les déplacements seront limités à un rayon d'un kilomètre autour du domicile, les commerces non essentiels vont fermer, seuls les commerces alimentaires et les pharmacies pourront rester ouverts, les plages ne seront plus accessibles. Les "magasins utiles pour la rentrée scolaire" rouvriront lorsque "la situation sanitaire se sera améliorée", a ajouté le préfet. Les touristes sont invités à quitter le territoire. "Les hôtels seront fermés, sauf pour les besoins d'accueil des professionnels et des personnes résidant du territoire, il en sera de même des locations saisonnières" précise-t-il.

Des soignants arrivent en renfort de métropole

Quelques hôtels pourront donc rester ouverts pour accueillir les soignants venus en renfort de métropole. Suite à l'appel lancé par Olivier Véran, 240 soignants et 70 pompiers vont décoller de Paris ce mardi après-midi dans deux avions affrétés spécialement pour eux, l'un à destination de la Guadeloupe, l'autre de la Martinique. Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu, se rendra aux Antilles aujourd'hui pour un "point d'étape". La Guadeloupe est également soumise à un confinement depuis la semaine dernière.

