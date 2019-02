La maternité d'Alençon passe aux couches lavables

Par souci de réduction des déchets et soutien de l'emploi dans la région, la maternité d'Alençon arrête les couches jetables. L’hôpital fait appel à partir de ce lundi 4 janvier à l'association Atre, un atelier chantier d'insertion spécialité de l'entretien du linge, qui va s'occuper des couches.

Les couches jetables représentent 7 tonnes de déchets par an pour la maternité (photo d'illustration).

Alençon, France

Le centre hospitalier d'Alençon, dans l'Orne, troque les paquets de couches jetables, pour des lavables. C'est la première maternité de Normandie à opter pour cette démarche écologique et solidaire, la deuxième en France. Écologique, car l’hôpital va considérablement réduire ses déchets, et solidaire car la maternité a recours aux services d'une association de blanchisserie sur le territoire Alençonnais : l'atelier tremplin pour la réinsertion et l'emploi, l'Atre.

Véronique Godefroy est sage-femme. C'est un projet qu'elle avait envie de mener avec son équipe depuis longtemps, bien avant l'alerte sur les risques des produits chimiques dans les couches jetables. "Ça fait deux ans qu'on y pense et qu'on y travaille."

Sept tonnes de déchets par an

Les couches jetables représentent sept tonnes de déchets par an, rien que pour la maternité d'Alençon, qui compte plus d'un millier de naissances chaque année. "C'est aussi pratique, ça se pose de la même façon, c'est même à mon avis beaucoup plus confortable pour les fesses d'un bébé".

Ça fait un an que l'Atre propose cette prestation de location et entretien de couches lavables aux particuliers. Pour la maternité, l'atelier va prodiguer à partir d'aujourd'hui lundi 4 février 2019 une centaine de couches en tissu par jour. L'association se charge aussi de récupérer toutes celles qui sont sales le soir, de les laver, et de les livrer propres.

Le but si ça se développe, c'est d'embaucher d'autres postes en insertion sur ce service-là."

Mathilde Poisson, directrice de l'association : "_C'est un gros challenge_, mais on est très content pour la maternité, pour la planète et pour nous aussi. On a trois personnes sur ce service de couche. Le but si ça se développe, c'est d'embaucher d'autres postes en insertion sur ce service-là."

Et les couches lavables sont fabriquées, en France, à La Flèche dans la Sarthe, par la société Hamac. Ce service représente un surcoût de 7000 euros par an à la maternité.