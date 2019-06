La maternité de Bar-le-Duc en Meuse va fermer

L'Agence Régionale de Santé (ARS) l'annonce ce mardi 4 juin : la maternité de Bar-le-Duc en Meuse va "se transformer" à partir du 24 juin prochain et devenir "un centre de la femme et de l'enfant" qui effectuera le suivi de la grossesse mais plus d'accouchement.

L'Agence Régionale de Santé (ARS) n'emploie pas le terme de fermeture, elle préfère plutôt celui de transformation... La maternité de la ville meusienne va devenir "un centre de la femme et de l'enfant", comprenez que les femmes ne pourront plus y accoucher à partir du 24 juin, seul le suivi des grossesses sera assuré.

Les maternités les plus proches pour accoucher sont à Saint-Dizier dans le département d'à côté à 24 minutes de route, ou Verdun, la sous-préfecture de Meuse, à 42 minutes.

Selon l'ARS, depuis le début de l'année 2019, seulement 160 accouchements ont été pratiqués contre 600 en 2017. La maternité était confrontée ces derniers mois à des difficultés récurrentes de recrutement de personnel médical, principalement des pédiatres. "Une pénurie nationale, explique l'ARS, mais dans notre région, la tension est encore plus forte". Le Docteur Abib, gynécologue obstétricien à Bar-le-Duc confie "on fait ça la mort dans l'âme, mais on est arrivé à un point où on ne peut plus travailler".

L'Agence explique qu'il n'y aura pas de suppressions d'emplois, la cinquantaine d'agents sera redéployé.

