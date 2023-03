La maternité de Carhaix peut-elle fermer dès le 3 avril ?

Le 3 avril, la loi Rist s'applique et plafonne le tarif des soignants intérimaires à 1.170 euros brut la garde de 24 heures. Les petits hôpitaux vont-ils rester attractifs ? Pas si sûr, alors que les tableaux de service ne sont pas complètement remplis, notamment la case "anesthésiste". Que va-t-il se passer à la maternité de Carhaix ? Sylvain Madec, secrétaire Sud santé sociaux au CHRU de Brest-Carhaix s'inquiète.

France Bleu Breizh Izel : Il y a besoin d'intérimaires pour faire fonctionner au quotidien la maternité de Carhaix ?

Sylvain Madec : Oui, la maternité de Carhaix, comme beaucoup d'autres services dans les hôpitaux a besoin d'intérimaires pour fonctionner tous les jours. C'est aussi ancré maintenant dans le fonctionnement des hôpitaux sur le territoire d'avoir des intérimaires qui font fonctionner les services. On a une pénurie d'anesthésistes, indispensables pour faire fonctionner les urgences ou un SMUR.

Combien demandent les médecins intérimaires pour une garde à Carhaix ?

On avait entendu pour Noël des chiffres astronomiques. Quand on voit qu'ils veulent plafonner à plus de 1.000 euros la journée, imaginez combien ça peut faire pour 48 heures ou sur un mois pour un intérimaire.

Ça coûte cher à l'hôpital ?

Ça coûte très cher. On estime que l'intérim coûte plus d'1,5 milliard d'euros en France. Pour l'hôpital de Brest, c'est plusieurs millions d'euros. Et c'est ancré dans le fonctionnement des hôpitaux.

Avec un tarif de garde à 1.170 euros les 24 heures, la maternité de Carhaix va-t-elle rester attractive pour les médecins anesthésistes ?

On a interpellé notre direction sur l'application de la loi Rist. On va arriver à un grand bras de fer entre les intérimaires et les Agences régionales de santé. Il va falloir trouver une solution parce qu'il faut que nos hôpitaux fonctionnent et qu'on rende service à la population. J'espère que les gens vont retrouver la raison et travailler pour le bien commun.

Le maire de Landerneau expliquait, il y a quelques jours sur France Bleu Breizh Izel, que les plannings n'étaient pas complètement remplis à l'hôpital. Si le 3 avril, les anesthésistes ne sont pas d'accord avec les Agences régionales de santé, il pourrait ne pas y avoir d'anesthésistes à la maternité de Carhaix et donc d'accouchements, au moins de façon ponctuelle ?

Si les intérimaires ne répondent plus, ça ne peut durer qu'un temps parce que l'activité va reposer sur les gens qui sont actuellement en place. Il y aura sûrement des financements pour des heures supplémentaires. Ça pourrait être sur la base du volontariat, mais après des réquisitions ? On n'en est pas encore là, mais ça ne pourra durer qu'un temps. Il va falloir trouver une solution.

Il y a eu 223 accouchements l'an dernier à Carhaix. On est quand même très loin de la barre des 1.000 préconisée par le rapport remis à l'Académie de médecine pour conserver les maternités, pour conserver la sécurité, selon ce rapport.

Aujourd'hui, Carhaix fait partie intégrante de l'hôpital de Brest Carhaix. Donc aujourd'hui, c'est 223 mais on a des professionnels de Brest qui vont travailler sur la maternité de Carhaix. On ne peut pas dissocier les deux. Pour aller sur Brest, c'est minimum une heure, 3/4 d'heure pour Morlaix. On ne peut pas faire fermer une maternité.

Que faut-il faire ? Former plus de soignants ?

Oui, mais on a pris tellement de retard que ça va sûrement prendre du temps. Mais dès aujourd'hui, on peut. Il faut absolument arrêter ça. La loi Rist tombe au pire moment vu la situation de l'hôpital. Il y a comme un manque d'attractivité. On a du mal à fidéliser nos agents.

Il faut d'abord, selon vous, retarder l'application de la loi Rist.

C'est sûr, il faut la reporter. On espère même ne pas avoir à la mettre en place. Là, on ne peut pas appliquer.

