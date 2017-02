La maternité de Die fermera t-elle dans trois mois?

L'autorisation de fonctionner de la maternité de Die (Drôme) court jusqu'à la fin de l'année, mais le chef de service veut prendre sa retraite fin avril et ne trouve pas de remplaçant dans les conditions actuelles. Le collectif de défense de l'hôpital vient d'écrire à la Ministre de la Santé.

La maternité de Die est l'une des plus petites de France, 130 accouchements par an environ. Son destin est soumis à des dérogations d'ouverture accordées régulièrement par la Ministre de la Santé, mais l'absence de perspectives à moyen ou long terme empêche l'installation de médecins.

Situation trop précaire pour attirer des médecins

Depuis 7 ans, la maternité a reçu 5 dérogations, des autorisations de 12 à 18 mois, obtenues souvent au dernier moment. En juin 2015, la Ministre de la Santé a donné son feu vert pour la poursuite d'activité le jour même où l'autorisation précédente prenait fin. Aucun médecin ne veut aujourd'hui candidater pour remplacer le chef de service qui part en retraite expliquent les défenseurs de la maternité: difficile de déménager, de s'installer à Die en avril, sans savoir si la maternité continuera de tourner au delà du mois de décembre; difficile d'envisager une carrière où son poste est remis en jeu tous les 12 ou 18 mois.

Le collectif de défense réclame une autorisation plus longue: 5 ans

Le collectif de défense de l'hôpital de Die demande donc à Marisol Touraine de prolonger rapidement l'autorisation de la maternité, et d'accorder une autorisation plus longue, de 5 ans. Dans ces conditions, trois médecins seraient prêts à postuler et à se partager la charge du service maternité d'après le collectif.

Une pétition, qui tourne sur internet et sur les marchés, a recueilli environ 9000 signatures à ce jour.