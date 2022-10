La maternité de Ganges en sursis faute de gynécologue-obstétricien

Les jours de la maternité de Ganges semblent comptés. Le service, qui se trouve dans la polyclinique Saint-Louis, pourrait fermer le 31 décembre prochain. Le problème n'est pas le nombre de naissances, même s'il est inférieur aux recommandations, mais un manque de personnel.

Deux gynécologues-obstétriciens partent à la fin de l'année. Un autre a déjà quitté la clinique Saint-Louis récemment. À partir du 1er janvier 2023, il ne restera qu'un spécialiste à temps partiel.

Recruter au moins deux gynécologues-obstétriciens

Pour sauver la maternité, la clinique doit impérativement trouver plusieurs gynécologues-obstétriciens d'ici la fin de l'année. "On a déjà eu deux personnes qui sont venues à l'essai, mais qui n'ont pas donné suite, explique Lamine Gharbi, le président de Cap santé. Il y a une pénibilité qui est forte. Les médecins aujourd'hui ne souhaitent peut-être pas cumuler entre dix et douze jours de garde par mois en plus de leur journée, alors que c'est moins dans d'autres structures."

"J'ai des visions d'être en plein travail dans la voiture." - Sabrina doit accoucher en janvier

Face à la situation, une réunion d'information est prévue ce jeudi à 18h à la clinique. Élus, acteurs locaux seront présents, tout comme les salariés du site. L'objectif est de faire un point sur la situation et tenter de trouver des solutions pour éviter la fermeture.

En parallèle, un rassemblement est annoncé au même moment à l'appel d'un collectif citoyen qui s'est créé contre la fermeture. Une pétition a même été lancée . Elle recueille plus de 3.600 signatures ce jeudi après-midi.

Il faut dire que dans la commune, la possible fermeture de la maternité inquiète. Sabrina doit accoucher au mois de janvier. Tout était prévu avec la maternité de Ganges. "Cela devait se faire dans la jolie salle nature. Les cours de préparation à l'accouchement ont déjà commencé. L'idée était là et tout d'un coup, on ne sait plus du tout où l'on va être", déplore la jeune femme. Au-delà du manque de vision, elle s'inquiète surtout de devoir aller jusqu'à Montpellier, à cinquante minutes, pour accoucher. "J'ai des visions d'être en plein travail dans la voiture. Concrètement, si on a un travail rapide, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se rend aux urgences de Saint-Louis ? Est-ce qu'on appelle les pompiers ou un médecin ? Mais dans ce cas, est-ce que quelqu'un sera disponible ?"

L'ARS confiante pour un maintien de la maternité

De son côté, l'Agence régionale de santé Occitanie se montre plutôt confiante pour trouver les personnels manquants. "Tout doit être fait, assure Didier Jaffre, le directeur général de l'ARS Occitanie. On publie des annonces, on va chercher des candidats. Les gynécologues-obstétriciens actuels sont sans doute les mieux placés pour vanter les mérites de cette maternité à taille humaine. Et puis, il faut savoir qu'à Ganges, il existe déjà un partenariat public-privé. Pourquoi pas sur la maternité. Ce sont des discussions qui sont en cours."

En cas de fermeture, l'ARS précise qu'un centre périnatal de proximité sera mis en place. De son côté, Cap Santé assure qu'il n'y aura pas de plan social. Aujourd'hui, six sages-femmes et neuf auxiliaires-puéricultrices travaillent au sein de la maternité.