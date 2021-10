La maternité de l'hôpital de Mayenne pourrait fermer au moins une semaine selon le syndicat FO

Le syndicat FO du centre hospitalier du Nord-Mayenne parle d'effondrement de l'offre hospitalière en Mayenne, "plus que jamais nous devons nous mobiliser pour l’hôpital public" explique sur sa page Facebook l'organisation. Le service des urgences de l'hôpital de Laval est en grève illimitée, un projet de l'ARS pour l'hôpital de Mayenne provoque la colère des habitants et des élus et voilà que la direction de ce même établissement doit annoncer, d'après Force Ouvrière, la fermeture temporaire de la maternité à partir de ce dimanche 24 octobre.

La suspension des activités pourrait durer, au moins, une semaine, _"faute de présence de médecin gynéco-obstétrique", les femmes enceintes seront obligées alors de se rendre à Laval ou dans une autre de la maternité de la région. FO estime que cette fermeture, prévue pour l'instant pour 7 jours, pourrait malheureusement se prolonger "car les semaines suivantes ce sont les médecins anesthésistes qui manqueront"._ Contactée, la direction de l'hôpital de Mayenne n'a pas encore donné suite à notre demande.

