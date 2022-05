La maternité de la clinique mutualiste de Lesparre-Médoc ferme ses portes jusqu'au 16 mai

Dans le Médoc, la clinique mutualiste de Lesparre-Médoc est "vitale" pour le maire de la commune, Bernard Guiraud. Alors la fermeture du 5 au 16 mai de la maternité inquiète les habitants du secteur. L'ARS explique dans un communiqué : "La pénurie de gynécologues obstétriciens nous contraint à adapter le fonctionnement normal de la maternité de la clinique mutualiste du Médoc. Les femmes suivies dans le cadre de leur grossesse seront réorientées vers l’Hôpital Privé Wallerstein et la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine afin de garantir le suivi et la sécurité des soins pour elles, et leurs futurs enfants."

Le directeur de l'établissement, Yann Pilatre, explique qu'il manque un gynécologue pour cette période, pour permettre aux femmes d'accoucher. Plus globalement, il faudrait en recruter un à long terme, mais le directeur général n'y parvient pas. Pourtant, tout est mis en œuvre pour attirer les professionnels de santé (salaire, conditions de travail). Mais cette problématique ne concerne pas seulement le Médoc. En France il y a une "pénurie au niveau national" de gynécologues.

"L'ARS ne joue pas son rôle" pour le maire de Lesparre-Médoc

"L'ARS devrait réquisitionner du personnel du CHU. Nous avons déjà eu des médecins urgentistes qui sont venus compenser un manque ponctuel" explique le maire de Lesparre-Médoc, qui estime que "l'ARS ne joue pas son rôle" dans cette situation, et qu'il faudrait faire la même chose pour trouver un gynécologue.