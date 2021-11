La maternité de la clinique Pauchet à Amiens fermée jusqu'à nouvel ordre

La maternité de la clinique Pauchet à Amiens a fermé ses portes jeudi soir. Cela veut dire que plus aucune femme ne peut accoucher dans cette clinique privée du sud de la ville. La direction évoque des arrêts maladies et le fait que 100% des sages femmes de la clinique sont grévistes depuis le 22 octobre. Elles étaient jusque là réquisitionnées, mais ce n'est plus le cas. Les patientes sont donc redirigées vers le CHU d'Amiens.

La direction interrompt les accouchements jusqu'à nouvel ordre : elles estime que la sécurité des patientes n'est plus assurée explique Stéphane de Butler, le directeur de la clinique Pauchet : "parmi les salariées grévistes, nous avons des personnes qui tombent malades ou qui ont des enfants malades, donc nous n'arrivons pas à assurer la sécurité des soins. Nous ouvrirons si les conditions de sécurité de prise en charge sont assurées".

De leur côtés, les sages femmes dénoncent un "coup de pression" de la direction. Elles regrettent que la maternité soit fermée mais entendent continuer à se battre pour avoir plus d'effectifs et une hausse des salaires détaille Cécile Marton, sage femme en grève de la clinique Pauchet : "nous ne renonçons pas car notre cause est juste et nous avons le soutien de nos consœurs, de nos collègues, du CHU. On a le soutien de nos patientes. Notre combat est juste donc on continuera".

Une réunion est prévue lundi entre la direction et les sages-femmes.