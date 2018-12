La maternité de Privas ferme jusqu'au 3 janvier

L'hôpital n'a pas trouvé de pédiatre remplaçant entre le 31 décembre et le 3 janvier.

Privas, France

La maternité de Privas ferme ce lundi jusqu'au 3 janvier. L'hôpital n'a pas trouvé de pédiatre remplaçant. Les deux pédiatres du service sont en congés.

Toutefois, un service minimum est assuré avec un gynécologue obstétricien, une sage-femme, une auxiliaire de puériculture, "pour prendre en charge des mamans qui auraient accouché avant et pour qui le bébé ne pose pas de problème, rapporte Joël Bouffies, administrateur provisoire de l'hôpital de Privas.

Si les mamans ont besoin de voir un pédiatre, elles seront donc réorientées vers les maternités voisines comme Aubenas, Guilherand-Granges ou Montélimar. Le SAMU est mobilisé pendant ces trois jours en cas d'urgence.

C'est très difficile de trouver des remplaçants

L'administrateur provisoire, Joël bouffies, a cherché des pédiatres remplaçants, "une entreprise d'Intérim s'est manifestée pour nous proposer un pédiatre pour 7000 euros qui était disponible deux jours sur trois. Le tarif a été rédhibitoire."

Joël Bouffies doit rendre un rapport courant avril pour réorganiser l'hôpital de Privas. Il n'exclut pas qu'il ne soit plus possible d'accoucher à Privas, "si la maternité se transforme, il restera tout de même une offre, ça veut dire que le suivi et la préparation à l'accouchement se fera ici. Mais pour l'accouchement je ferai la proposition de fonctionner avec Aubenas pour conforter une maternité ardéchoise."

Les décisions concernant la réorganisation de l'hôpital seront prises par l'Agence Régionale de Santé.