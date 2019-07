Privas : plus d'accouchement à la maternité à partir du 29 juillet

Privas, France

Dans une réunion organisée ce mardi après-midi à Valence, l'agence régionale de santé a annoncé aux organisations syndicales que la maternité était suspendue à partir du 29 juillet et jusqu'au mi septembre. Date à laquelle l'ARS devrait faire connaître l'avenir de l'hôpital de Privas dont celui de la maternité.

La maternité de l'hôpital de Privas va-t-elle rouvrir un jour ?

A partir du 29 juillet il n'y aura plus d'accouchement à la maternité de l'hôpital de Privas mais les parturientes continueront à être accueillies. Il y aura toujours des sages-femmes qui feront le suivi et assisteront les femmes enceintes. 25 femmes devaient accoucher en août et septembre. Pour accoucher il faudra se rendre ailleurs. Pour Patrick Trintignac, délégué Force ouvrière à l'hôpital de Privas, la formule ressemble fort à un centre périnatal comme il en existe désormais à Saint-Agrève ou à Die. L'ARS n'a pas annoncé la fermeture de la maternité, mais les organisations syndicales sont persuadées que c'est ce qui va se passer.

On suspend pour des raisons de sécurité et en aucun cas pour des raisons financières explique le directeur de l'agence régionale de santé Jean-Yves Grall.

Un manque chronique de médecins

La raison avancée par l'agence régionale de santé, c'est le manque d'obstétriciens. Trois médecins obstétriciens et un pédiatre ont quitté l'établissement. Il n'est donc plus possible d'assurer les accouchements en toute sécurité. Un obstétricien sera présent deux demi journées par semaine et pédiatre sera à l'hôpital une demi journée par semaine. Il faut aussi ajouter que l'hôpital de Privas traverse une importante crise financière. Un administrateur provisoire a été nommé à l'automne dernier alors que le directeur a été débarqué. L'hôpital enregistrait un déficit chronique annuel de quatre millions d'euros sur un budget total de quarante millions.

Une nouvelle offre de santé présenté mi septembre

L'agence régionale de santé fait savoir que le projet pour l'avenir de l'hôpital de Privas sera présenté mi septembre. C'est à ce moment-là que l'on saura si la maternité ferme définitivement.