La maternité de Saint-Junien contrainte de fermer par manque de personnel

L'hôpital de Saint-Junien annonce ce mardi soir la suspension de la plupart des activités de sa maternité : il n'y aura plus d'accouchements, de consultations d'urgence, ni d'IVG jusqu'au 15 novembre. Décision liée à une "absence médicale imprévue" et à l'impossibilité de trouver un remplaçant.

Aucun accouchement n'aura lieu à Saint-Junien dans les prochains jours et les femmes enceintes devront se rendre au CHU de Limoges ou vers un autre établissement de leur choix pour mettre au monde leur enfant ou pour accéder à des consultations d'urgence. La maternité de Saint-Junien ne peut en effet plus assurer ces missions, ni les interruptions volontaires de grossesse (IVG), en raison d'un manque de personnel. Une situation exceptionnelle, présentée comme ponctuelle par l'hôpital de Saint-Junien, qui a pris cette décision en concertation avec l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.

Impossible de trouver un remplaçant

Dans un communiqué, l'hôpital invoque "une absence médicale imprévue dans le service de Maternité et le caractère infructueux des recherches pour trouver un remplaçant." La fermeture de la plupart des activités du service est donc actée jusqu'au lundi 15 novembre à 8h30, même si des sages-femmes continueront à y assurer une permanence physique et téléphonique 24h/24, pour informer et réorienter les patientes vers d'autres établissements.

Durant cette "interruption d'activité transitoire", l'hôpital de Saint-Junien assure qu'un "dispositif visant à garantir la sécurité de toutes les patientes est mis en place avec l'appui du CHU de Limoges." Il renvoie également vers le 15 pour obtenir un avis médical en cas de besoin urgent. Le communique précise que le SAMU 87 et ceux des départements limitrophes sont informés de l'organisation mise en place, sachant que la maternité de Saint-Junien est, en temps normal, la seule à couvrir la population de l'ouest de la Haute-Vienne et de l'est de la Charente.

Seules les consultations obstétricales programmées sont maintenues, assurées par les sages-femmes du service, ainsi que les consultations de contraception d'urgence.