La maternité de Sarlat annonce une fermeture d'au moins une semaine pour les accouchements

L'hôpital de Sarlat avait bouclé tous les plannings de l'été et on pensait que le plus dur était passé, mais les accouchements sont à nouveau suspendus à la maternité durant plusieurs jours en septembre. La fermeture est confirmée du vendredi 25 août à midi au samedi 2 septembre à 8h30.

ⓘ Publicité

Les accouchements pourraient être également suspendus du vendredi 8 septembre à 18 heures jusqu'au samedi 16 septembre à 8h30. L'hôpital est à la recherche d'un médecin pour cette deuxième période.

L'hôpital n'a pas de remplaçant

La direction de l'hôpital est obligée de prendre cette décision, car il lui manque un médecin parmi le trio indispensable au fonctionnement de la maternité (un anesthésiste, un pédiatre, un gynécologue-obstétricien) suite à un arrêt maladie qui a été déposé ce mardi 22 août. L'hôpital n'a pas trouvé, pour le moment, de remplaçant. La situation peut évoluer comme il y a quelques jours, la période de fermeture, annoncée du 17 au 26 août, avait finalement été annulée , car les équipes avaient réussi à trouver le soignant qu'il manquait.

Comme lors des précédentes annonces de fermetures, les futures mamans dont le terme était prévu pendant ces périodes doivent être prévenues par téléphone et réorientées vers les autres maternités (Périgueux, Brive, Bergerac, ou encore Libourne).

La maternité de Sarlat ferme pour les accouchements, mais elle reste ouverte pour le suivi gynécologique et pour les IVG.