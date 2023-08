La maternité de Sarlat ferme à nouveau pour les accouchements 10 jours après sa réouverture

Entre le 17 et le 26 août il ne sera pas possible d'accoucher à Sarlat. Photo d'illustration

La maternité de Sarlat vient à peine de rouvrir aux accouchements qu'elle referme déjà. L'hôpital annonce qu'il ne sera pas possible d'accoucher à Sarlat entre le mercredi 17 et le samedi 26 août prochain, car il manque un anesthésiste. La direction de l'hôpital n'a pas trouvé de remplaçant pour cette période et elle ne peut pas faire fonctionner la maternité sans un anesthésiste.

ⓘ Publicité

19 mamans prévenues

Les huit futures mamans dont le terme était prévu pendant cette période ont été appelées, ainsi que les onze autres qui doivent accoucher entre le 26 août et le 19 septembre, "par sécurité", précise l'hôpital dans un communiqué. Ces femmes enceintes sont orientées vers d'autres maternités à plus d'une heure de route à Périgueux, Bergerac, Brive ou encore Cahors dans le Lot.

Comme pour les trois précédentes fermetures, l'hôpital assure que l'hébergement et le transport seront pris en charge pour la future maman par l'Agence régionale de santé.

La maternité reste ouverte pour les suivis

La maternité de Sarlat reste ouverte malgré tout pour les suivis de grossesse, les consultations gynécologiques ou encore les IVG. Par ailleurs, l'hôpital précise qu'en cas d'urgence, une sage-femme sera présente en permanence.