La maternité de Sarlat déprogramme des accouchements à cause de la pénurie de personnels

La maternité de Sarlat a commencé ce vendredi matin à déprogrammer des accouchements. Le fonctionnement de l'établissement serait réduit à cause de la pénurie de personnels. Le comité de défense de l'hôpital s'inquiète pour l'avenir de la maternité.

la maternité n'a plus assez de sages-femmes pour fonctionner normalement

Le comité de défense de l'hôpital de Sarlat s'inquiète pour l'avenir de la maternité. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, le comité réagit à des annonces qui auraient faites hier soir par la direction : "Des personnels de la maternité nous ont alerté du _transfert de toutes les futures mamans vers d’autres maternités_, cette décision prenant effet dès ce 3 décembre 2021".

Il ne reste plus que deux sages-femmes en poste sur les huit de la maternité

Pour le comité " Sauvons l'hôpital de Sarlat", cette décision serait la conséquence d'une pénurie de personnels, et particulièrement de sages-femmes. Jean-Jacques De Peretti le maire de Sarlat et président du conseil de surveillance de l'hôpital confirme que la situation au niveau du personnel est tendue. Il y un seul médecin obstétricien en poste. Sur les huit sages-femmes, trois ont refusé de se faire vacciner, deux ont changé de métier et une est en arrêt maladie. Il ne reste donc que deux sages-femmes à la maternité. C'est insuffisant pour faire fonctionner normalement le service .

Une première future maman réorientée vers une autre maternité

Ce vendredi matin, une future maman a déjà été réorientée vers une autre maternité. Selon Jean-Jacques De Peretti "cette situation est transitoire, le temps de trouver des intérimaires". Une trentaine d'accouchements sont prévus d'ici la fin de l'année. Le comité de défense de l'hôpital lui s'inquiète pour l'avenir de la maternité. Il rappelle que si le service ne devait pas rouvrir normalement, les futurs mamans se trouveraient à plus d'une heure et demie d'une maternité. La direction de l'hôpital n'a pour le moment pas communiqué.