La maternité de Sedan n'assure plus les accouchements

"À partir du 29 mars à 8 heures et de manière provisoire, l'accouchement et l'hospitalisation ne seront plus réalisés à Sedan", indique le courrier du Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes adressé aux parturientes. Les 25 mamans environ dont l'accouchement était programmé d'ici le 20 avril l'ont reçu la semaine dernière. Celles dont le terme est prévu avant fin mai seront informées cette semaine.

ⓘ Publicité

La maternité de Sedan assure près de 600 accouchements par an. Les femmes enceintes peuvent se tourner désormais vers les maternités de Charleville-Mézières, Verdun et Libramont (en Belgique). "La maternité de Charleville est en capacité de prendre en charge les parturientes du Sedanais dans les meilleures conditions d'accueil et de sécurité, avec la présence H24 et 7j/7 d'un gynécologue-obstétricien, d'un anesthésiste, d'un pédiatre et du personnel de bloc", indique la direction du Centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (China).

"C'est "uniquement" l'accouchement qui ne peut plus se faire" - Centre hospitalier Nord-Ardennes

Le document adressé aux femmes enceintes précise que Sedan continuera d'assurer la préparation à la naissance, les consultations y compris d'anesthésistes, les échographies, la rééducation, le suivi post-natal. "Toute la prise en charge obstétricale avant et après l'accouchement est maintenue", résume la direction du China.

Les autres consultations gynécologiques, hors-grossesses, sont également maintenues : frottis, dépistages, contraception, IVG... "De nouvelles offres et des offres renforcées seront présentées ultérieurement", précise l'établissement.

"Nous ne manquerons pas de revenir vers vous" - ARS du Grand-Est

Ni la campagne de communication dans la presse nationale lancée mi-mars , ni l'appel à la réserve sanitaire n'auront donc permis d'assurer la continuité du service. En début de semaine, sur France Bleu Champagne-Ardenne, Didier Herbillon, le maire de Sedan se disait "furieux" du manque d'anticipation pour recruter deux nouveaux anesthésistes et "optimiste" quant aux chances de pouvoir encore trouver les perles rares.

À lire aussi Vers une suspension des accouchements à la maternité de Sedan ?

En réponse à nos questions, le Centre hospitalier intercommunal du Nord-Ardennes assure "regretter que malgré les efforts fournis, nous n'ayons pas été en position de recruter les médecins nécessaires". Sur les quatre messages de candidatures ou de demandes de renseignement reçus, deux ont été écartées car les postulants n'ont transmis ni leur CV, ni leur certificat d'inscription à l'ordre des médecins. Les deux autres se sont vus proposer "des postes fixes au maximum du salaire autorisé par la législation", indique l'hôpital mais ont décliné l'offre car ils sont "uniquement intéressés par des postes de type "intérim"".

À notre nouvelle demande d'interview, l'Agence régionale de santé du Grand-Est que l'on cherche en vain à interroger sur le sujet depuis le mois de septembre 2022, répond laconiquement : "nous ne manquerons pas de revenir vers vous".

"C'est pensé depuis des années, on fait mourir à petit feu" - Michèle Leflon

L'annonce est abrupte, aux yeux de la présidente du comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes. "La manière dont ce n'est pas annoncé est surréaliste", s'indigne Michèle Leflon. "Officiellement, il n'y a aucune décision de prise, les instances représentatives du personnel ne sont pas mises au courant". Le 13 mars, les soignants recevaient un courrier de réaffectation à un autre service à compter du 1er avril. " Certains sont partagés entre un service de jour et un service de nuit et ça ne convient pas à tout le monde ", pointe Jérémy Doucet, coordinateur des syndicats CGT du China.

Nouvellement élu secrétaire du Conseil social et économique, Jérémy Doucet s'interroge également sur les conséquences sur l'organisation de la maternité de Charleville-Mézières. "La charge de travail devrait augmenter encore plus. Ceux qui terminent leurs carrières à Sedan travaillaient déjà à 150%", relève le représentant syndical. La question des lits se posent aussi. il faudra peut-être pousser les murs, anticipe l'élu CGT : "la direction a déjà pointé les faibles taux d'occupation en pédiatrie, néonatologie et gynécologie mais on préfère avoir un patient à la bonne place", souligne Jérémy Doucet.