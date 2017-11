La maternité de Tulle décroche le label Amie des Bébés

A Tulle on aime les bébés. La maternité de l'hôpital vient de recevoir le label international IHAB, "Initiative Hôpital Ami des bébés" décerné par l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef.

La maternité de l'hôpital de Tulle est la 32e maternité française ainsi récompensée, la seule en Limousin. Ce label repose sur une série de recommandations qui visent à favoriser le bien-être des enfants et de leurs parents. Il se traduit par un état d'esprit de partenariat entre parents et équipes soignantes. "'Un peu de bon sens, de l'humanisme, au plus près de la physiologie, au plus près de la nature" indique le docteur Jean-Pierre Bouby, chef du pôle mère-enfant.

Un petit déjeuner en libre service

Les 15 sage-femmes et 15 puéricultrices se sont toutes formées pour proposer un panel diversifié de méthodes d'accouchement, comme le yoga, l'hypnose, l'homéopathie. Idem pour l'allaitement, gros volet du label, et pour le respect des rythmes biologiques des enfants. Ainsi désormais plus de petit déjeuner servi en chambre à heure fixe, mais un self pour que les enfants et leur mère puissent récupérer d'une nuit agitée. Tout est fait par les équipes soignantes pour favoriser la proximité entre le bébé et ses parents, l'autonomie des parents. Il est par exemple systématiquement proposé aux mères de prendre leur enfant en peau à peu pendant une à deux heures après l'accouchement, même en cas de césarienne et de prématuré

Le père même lors d'une césarienne

La sécurité médicale reste évidemment très présente. Mais cette technologie, "qui angoisse beaucoup les parents", précise Jean-Pierre Bouby doit être la moins visible possible. Les praticiens ont donc dû faire beaucoup évoluer leurs pratiques. Enfin un volet important du label est de donner plus de place aux pères. Ainsi cette petite révolution en matière d'accouchement : désormais à Tulle les papas peuvent assister à la naissance de leur enfant même par césarienne.