La maternité des Sables d'Olonne fermée pour une durée indéterminée

L'activité accouchements est interrompue depuis ce lundi 1er mai et jusqu'à nouvel ordre à la maternité des Sables d'Olonne en Vendée. Seules les activités de consultation, échographie, suites de couche et préparation à l'accouchement sont maintenues, indique l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. La mesure a été prise en raison, indique l'ARS, de la défection de médecins remplaçants refusant le plafond de rémunération de 1390 euros pour 24 heures de garde. Depuis un mois, la loi Rist qui plafonne ces rémunérations touche de plein fouet les services d'urgence et les maternités de nombreux hôpitaux. Plus de 500 accouchements ont lieu chaque année aux Sables d'Olonne.

Toutes les femmes concernées ont été contactées

Déjà ces dernières semaines en Vendée, les urgences de Fontenay-le-Comte et des Sables d'Olonne ont dû fermer plusieurs heures. Les urgences de Luçon seront aussi fermées trois nuits consécutives de 18h à 8h30 à partir de ce mercredi soir.