Le service pédiatrie et la maternité du centre hospitalier du Forez à Montbrison sont en danger

Montbrison, France

Le centre hospitalier du Forez cherche un pédiatre depuis des mois. L'un des deux pédiatre a annoncé son départ cet été l'été. L'hôpital doit absolument le remplacer avant le mois d'octobre sinon le service pédiatrie va fermer, or la maternité ne peut pas fonctionner sans le service de pédiatrie.

Deux nouveaux candidats pour le poste

Après l'essai non concluant d'un pédiatre, le directeur par intérim de de l'hôpital Philippe Giouse a reçu récemment deux nouvelles candidatures "un médecin va venir faire un test pendant quelques jours au début du mois de juillet pour découvrir l'établissement". Philippe Giouse a aussi été sollicité par un couple de médecins normands. Ils se sont manifesté après avoir vu la vidéo du personnel de l'hôpital qui a fait le buzz et qui appelle les pédiatres à venir travailler dans la commune de 15000 habitants. "C'est encourageant et on espère qu'il y en a d'autres puisque les cabinets avec lesquelles on travaille continuent à chercher" affirme le directeur. Du côté du personnel on garde espoir. Marion est sage femme "forcément on se sent menacé mais on ne pense pas la fermeture car on a un beau pôle mère-enfant et une super équipe qui travaille bien".

Je ne sais pas comment je vais faire, mais ça craint"

- Marie est enceinte de 5 mois et elle absolument accoucher à Montbrison

Au pied du pôle mère enfant de l'hôpital, des femmes enceintes garent leurs voitures avant de se presser dans le vestibule de l'établissement de santé. Toutes ne sont pas au courant des difficultés rencontrées par le service pédiatrie. La perspective de la fermeture de la maternité leur fait peur. Marie doit accoucher en octobre "je ne sais pas comment je vais faire, mais là ça craint. Je ne vais pas pouvoir aller à saint-Étienne et à Feurs, où j'habite, il n'y a pas de maternité" regrette la jeune femme. Marie elle habite juste à côté du centre hospitalier du Forez, elle non plus ne se voit pas accoucher à Saint-Étienne "parce que c'est une plus grosse structure. Ça ressemble à une usine, ça fait moins envie".