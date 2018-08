Une grande partie des lits de la maternité Léonard de Vinci à Tours sont occupés en juillet et août. Le personnel est attentif à ce que les nouveaux nés et les mamans ne souffrent pas de la chaleur.

Indre-et-Loire, France

18 hôpitaux sur 650 en France sont en tension à cause de la canicule, déclaration de la ministre de la santé Agnès Buzyn ce dimanche en visite à la maternité de l'hôpital Necker à Paris. La ministre s'est voulue rassurante en annonçant notamment que les urgences pédiatriques n'étaient pas submergées par les appels. Dans les trois maternités d'Indre et Loire, la maternité Olympe de Gouges du CHU de Tours, celle du centre hospitalier de Chinon ou encore la maternité du Pôle Santé Léonard de Vinci, comment fait-on face à cette vague de chaleur pour que les bébés et leurs mamans ne souffrent pas?

La maternité du Pôle Santé Léonard de Vinci ce sont 55 lits dont la moitié est actuellement occupée, quasiment comme chaque été. Avec cette chaleur, les sages-femmes et les infirmières doivent penser à une foule de détails comme par exemple surveiller la climatisation

Nous conseillons aux mamans d'utiliser la climatisation à petite dose puisqu'un bébé qui vient de naître a tendance à avoir froid, donc dans les tous premiers jours on rafraîchit la chambre de façon modérée -docteur Christine Michel, pédiatre

Un conseil qu'Elodie et Nicolas, la maman et le papa de la petite Diana née il y a 5 jours, essayent de suivre de près

On nous a effectivement conseillé de ne pas pousser la climatisation pour ne pas que Diana s'enrhume, il faut conserver une température autour de 23-24 degrés dans la chambre -Elodie, maman d'une petite fille de 5 jours

Les vêtements du bébé sont aussi importants. Ils doivent être légers, le mieux étant de découvrir le nourrisson, explique Marlène Piochon, infirmière: "privilégier les petits pyjamas d'été, plus fins, enlever le bonnet du bébé le 2ème jour, bien s'hydrater pour la maman afin d'améliorer la fluidité du lait, et attendre au minimum 2H00 entre deux biberons". Hydrater la maman et le nouveau né et être attentif à tout comportement anormal du bébé car un nourrisson trop rouge peut-être le signe d'une hyperthermie ou trop pâle d'une déshydratation.

Le Docteur Christine Michel, pédiatre, insiste sur les conseils qu'il faut donner aux mamans et aux papas à la sortie de la clinique par ces temps de forte chaleur afin de ne pas perturber le bébé:

"Je conseille de rester au frais avec le bébé à la maison, aux heures les plus chaudes c'est-à-dire entre 11h00 et 18h00. Il faut installer le nouveau né dans la pièce la plus fraîche. Par ailleurs, nous nous assurons au moment de la sortie des conditions d'accueil à domicile, je pense notamment aux logements en caravane, il est préférable de trouver un autre moyen de se loger transitoirement"

Au Pôle Santé Léonard de Vinci, toutes les chambres ne sont pas climatisées, et c'est une inquiétude pour Marlène, l'infirmière. Le personnel évite d'installer les mamans dans l'aile sud qui est la plus chaude. Le directeur répond que la température reste acceptable dans les autres secteurs comme les espaces de circulation. La maternité Léonard de Vinci réalise 2500 naissances par an en moyenne. Elle dispose d'une unité de néonatologie de 6 berceaux.