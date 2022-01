La maternité et le bloc chirurgical de l'hôpital de Mayenne fermés jusqu'à jeudi matin

En raison de la pénurie de médecins anesthésistes réanimateurs, la direction de l'hôpital de Mayenne a décidé de fermer temporairement la maternité et le service chirurgical selon une note d'information de l'établissement que France Bleu Mayenne a pu consulter.

Les ennuis s'accumulent pour l'hôpital de Mayenne. Depuis ce mardi matin 8h et jusqu'à jeudi 8h, toutes les activités de la maternité et du service de chirurgie sont suspendues. Dans une note d'information, que France Bleu Mayenne a pu consulter, la direction précise que "l'établissement doit faire face à une pénurie de médecins anesthésistes réanimateurs".

Conséquence : les urgences chirurgicales ne seront plus prises en charge et les patients seront réorientés vers d'autres hôpitaux de la région, c'est le cas également pour les femmes sur le point d'accoucher. En revanche les consultations et les examens de suivi de grossesse sont maintenus.