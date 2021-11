La maternité Inkermann de Niort ferme à la fin de l'année

C'est la polyclinique Inkermann qui l'annonce elle-même via un communiqué diffusé ce jeudi après midi. L'établissement niortais fermera ses portes définitivement au 31 Décembre prochain, victime du baisse des naissances et du manque de praticiens. La nouvelle couvait depuis plusieurs mois mais c'est un coup dur pour les futures mamans.

Plus d'accueil de parturiente à partir du 20 décembre

la maternité niortaise ferme le 31 Décembre © Radio France - capture d'écran

Toujours selon son communiqué officiel la polyclinique Inkermann travaille "avec l'ARS et le centre hospitalier de Niort, et ce pour garantir des conditions d'accompagnement et de prise en charge sécures et de qualité." Passée la fin d'année la polyclinique continuera à prendre en charge les femmes enceintes mais jusqu'au huitième mois de grossesse seulement.

La directrice de l'ARS 79, l'agence régionale de santé détaillera les mesures d'accompagnement vendredi matin à 8h17 sur France Bleu Poitou.

