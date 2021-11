La Mayenne a le nombre de cas de Covid-19 le plus bas de France métropolitaine

Les chiffres de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire sont tombés ce mardi 23 novembre. Le virus du Covid-19 circule de plus en plus en Mayenne. Le taux d'incidence atteint les 85,8 cas pour 100.000 habitants ce mardi, contre 72 cas pour 100.000 habitants vendredi dernier. C'est toujours au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50. En revanche, ce taux est toujours en dessous de 100 et reste le plus bas comparé à tous les autres départements français de métropole devant les Deux-Sèvres et la Manche.

Le nombre de cas explose chez nos voisins

Nos voisins des Pays de la Loire ne sont pas logés à la même ancienne. Le nombre de cas explose en Maine-et-Loire avec 250 cas pour 100.000 habitants, en Vendée (200), en Loire-Atlantique (198,7) et en Sarthe (177,8).