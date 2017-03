La Mayenne cherche gynéco désespérément !

Il y a actuellement cinq gynécologues libéraux dans notre département. Ce n'est déjà pas assez, mais d'ici la fin de l'année, il n'y en aura plus que deux ! Une situation très inquiétante.

Trois des cinq gynécologues mayennais qui exercent en libéral vont partir en retraite d'ici la fin de l'année. A Laval, le docteur Alain Gicquel ce mercredi et le docteur Françoise Goëb début septembre. Et à Château-Gontier, le docteur Bernadette Perrot cessera son activité début novembre. Dans les trois cas de figure, aucun remplaçant n'a été trouvé. Et si les gynécos ne trouvent pas de successeurs, c'est tout simplement parce que la spécialité est en voie de disparition. Il n'y a plus que des gynécologues-obstétriciens en milieu hospitalier. "La volonté politique, c'est qu'on soit remplacés par les sages-femmes" explique le docteur Véronique Bouin qui sera seule sur Laval à partir de septembre.

Bernadette Perrot est la seule gynécologue libérale de tout le Sud Mayenne. Un fichier de 15 000 patientes. A une époque, elle faisait jusqu'à 40 consultations par jour. Mais à 69 ans, le docteur Perrot a un peu levé le pied. En novembre, elle quittera son cabinet mais ne désespère pas de trouver un successeur. Elle a même mis une annonce sur le site leboncoin. Elle est prête à céder son cabinet 1 euro ! "Je cherche un ou une gynécologue à tout prix pour mes patientes. Mon bureau est devenu le bureau des pleurs. Des femmes pleurent parce qu'elles ne seront plus suivies. Beaucoup me disent qu'elles vont renoncer à être suivie, car pour elles, c'est compliqué d'aller à Angers. On va avoir des problèmes. Il n'y aura plus de sentinelle pour la détection des cancers féminins dans tout le sud Mayenne, le Segréen et le pays de Sablé. Ca devient un problème de santé publique".