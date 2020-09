La Mayenne redéploie deux centres de dépistage mobiles pour faire face au covid-19

Pour faire face à l'épidémie de coronavirus, la préfecture de la Mayenne redéploie deux centres de dépistage mobiles à partir de lundi 14 septembre et pour deux semaines.

La Mayenne ne fait pas partie des 42 départements classés en zone rouge où le covid-19 circule activement, mais la préfecture décide néanmoins de renforcer les mesures de dépistage. "Sans atteindre des niveaux comparables à ceux de juillet, les indicateurs qui s'étaient fortement améliorés au mois d'août grâce aux efforts de tous enregistrent une évolution défavorable depuis début septembre pour atteindre au 11/09 un taux d'incidence de 27,7 pour 100 000 habitants et un taux de positivité qui dépasse 3% (contre 1,4 au plus bas en août)" indique la préfecture dans un communiqué.

Stratégie en place pour deux semaines

Les centres de dépistage mobiles vont être redéployés à partir de ce lundi 14 septembre jusqu'au 26 septembre. La préfecture précise qu'il est possible de s'y rendre sans rendez-vous, sans prescription et avec une prise en charge à 100% sans avance de frais. Ils sont ouverts du lundi au samedi de 9h à 13h30 et de 16h à 19h30.

Comme l'a annoncé Jean Castex à la sortie du conseil de défense, il faut prioriser les tests pour les personnes ayant des symptômes, les cas contacts et les soignants. La préfecture indique que ces unités doivent permettre de rapprocher les centres de dépistages des besoins des Mayennais.

Le programme des unités mobiles

Le programme des unités mobiles - Préfecture de la Mayenne

Le centre hospitalier de Laval accueille quant à lui les patients grâce au drive du lundi au samedi de 8h à 16h. RDV au 02 43 66 51 51. Par ailleurs, cinq lieux de dépistage existent sur rendez-vous : à Chateau-Gontier-sur-Mayenne (Biolaris), à Evron (Synlab), à Laval (Biolaris), à Mayenne (Synlab) et à Villaines la Juhel (Synlab).